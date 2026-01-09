NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schneider Electric vor Zahlen zum Schlussquartal 2025 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 285 Euro belassen. Der Ausblick des Industriegüterherstellers auf 2026 dürfte sich mit den Aussagen vom Kapitalmarkttag Ende vergangenen Jahres decken, schrieb Phil Buller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine Annahmen für Umsatz und Wachstum im vierten Quartal deckten sich in etwa mit den Konsensprognosen./rob/bek/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 17:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 17:20 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.