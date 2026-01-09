Schneider Electric Aktie

236,30EUR -0,10EUR -0,04%
Schneider Electric für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.01.2026 19:35:14

Schneider Electric Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schneider Electric vor Zahlen zum Schlussquartal 2025 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 285 Euro belassen. Der Ausblick des Industriegüterherstellers auf 2026 dürfte sich mit den Aussagen vom Kapitalmarkttag Ende vergangenen Jahres decken, schrieb Phil Buller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine Annahmen für Umsatz und Wachstum im vierten Quartal deckten sich in etwa mit den Konsensprognosen./rob/bek/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 17:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 17:20 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Overweight
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
285,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
235,10 € 		Abst. Kursziel*:
21,23%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
236,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,61%
Analyst Name::
Phil Buller 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Schneider Electric S.A.

mehr Nachrichten