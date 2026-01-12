Rheinmetall Aktie

1 921,00EUR 30,00EUR 1,59%
Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

12.01.2026 10:10:37

Rheinmetall Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rheinmetall von 2340 auf 2200 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zudem bleibt die Aktie sein Top-Favorit, wie Analyst George McWhirter laut einer Einschätzung vom Sonntag schrieb. McWhirter setzt nach wie vor auf Rüstungswerte. Die US-Militäraktion in Venezuela sowie die Grönland-Frage hätten die geopolitische Unsicherheit weiter erhöht. Seine Erwartung eines Dekade langen Anstiegs der europäischen Rüstungsausgaben sieht er bestätigt. Die Rüstungsbranche sei zudem niedriger bewertet als der Bereich zivile Luftfahrt./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2026 / 17:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
Unternehmen:
Rheinmetall AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
2 200,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1 926,50 € 		Abst. Kursziel*:
14,20%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1 921,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,49%
Analyst Name::
George McWhirter 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

