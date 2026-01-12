HENSOLDT Aktie

92,05EUR 1,00EUR 1,10%
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005

12.01.2026 10:13:12

HENSOLDT Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hensoldt mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Neutral" belassen. Der Ukraine-Krieg sei zuletzt etwas aus den Schlagzeilen verdrängt worden, schrieb David Perry am Sonntag nach einer bedeutenden Woche für die europäische Rüstungsbranche. Im Fokus stünden die wohl weiter steigenden US-Rüstungsausgaben, die Militäraktion in Venezuela und die Grönland-Frage. Perry sieht BAE Systems, Leonardo und Qinetic zunächst als Profiteure der US-Budget-Aussichten. Renk, Melrose und Rolls-Royce will er sich zu einem späteren Zeitpunkt noch widmen./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2026 / 23:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 07:36 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HENSOLDT Neutral
Unternehmen:
HENSOLDT 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
74,68 € 		Abst. Kursziel*:
20,51%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
92,05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2,23%
Analyst Name::
David H Perry 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HENSOLDT

