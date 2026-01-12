DWS Group Aktie

57,80EUR -0,25EUR -0,43%
DWS Group

WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007

12.01.2026 07:43:46

DWS Group GmbHCo Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für DWS von 58 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Mandeep Jagpal gab am Sonntag einen Ausblick auf die Ende Januar erwarteten Zahlen des vierten Geschäftsquartals. Vor dem Hintergrund positiver Börsenentwicklungen geht er bis 2027 von einem etwas höheren Vorsteuergewinn aus. Er erwartet, dass der Fondsanbieter das Gewinnziel je Aktie im Gesamtjahr erreicht./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2026 / 17:36 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Outperform
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
57,85 € 		Abst. Kursziel*:
3,72%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
57,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3,81%
Analyst Name::
Mandeep Jagpal 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

