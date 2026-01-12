Philips Aktie
|25,70EUR
|0,29EUR
|1,14%
WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538
Philips Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Philips vor dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Overweight" belassen. Hassan Al-Wakeel erwartet laut seinem Ausblick vom Freitagabend positive Kurstreiber für den Gesundheitstechnik-Konzern. Philips sei eine der wenigen verbliebenen Aktienstorys im Sektor, die getrieben sei von Margenpotenzial./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 20:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 05:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Philips N.V. Overweight
|
Unternehmen:
Philips N.V.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
28,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
25,46 €
|
Abst. Kursziel*:
9,98%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
25,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,95%
|
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel
|
KGV*:
-
