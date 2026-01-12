UBS Aktie
|40,38EUR
|-0,41EUR
|-1,01%
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
12.01.2026 07:26:48
UBS Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für UBS von 38 auf 43 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Kian Abouhossein hob am Freitag seine Ertrags- und Ergebnisschätzungen für 2025 etwas an im Vorfeld des Quartalsberichts. An seinen Annahmen für 2026 und 2027 ändert sich kaum etwas./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 20:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UBS Overweight
|
Unternehmen:
UBS
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
43,00 CHF
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
40,72 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
37,65 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Kian Abouhossein
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu UBS
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Handel: SLI präsentiert sich zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
09:29