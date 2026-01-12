PUMA Aktie

12.01.2026 09:48:16

PUMA SE Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst William Woods bleibt in seinem am Montag vorliegenden Kommentar vorsichtig für die Einzelhandelsbranche, was die Verbrauchernachfrage in ganz Europa betrifft. Er bevorzugt weiterhin defensive Unternehmen sowie solche mit günstigen geografischen Schwerpunkten, insbesondere auf der Iberischen Halbinsel./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 19:57 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PUMA SE Outperform
Unternehmen:
PUMA SE 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
24,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
24,07 € 		Abst. Kursziel*:
-0,29%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
23,26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3,18%
Analyst Name::
William Woods 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu PUMA SE

