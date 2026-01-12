RENK Aktie

65,71EUR 1,24EUR 1,92%
RENK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730

12.01.2026 10:09:23

RENK Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Renk von 84 auf 76 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst George McWhirter setzt laut seiner Einschätzung vom Sonntag nach wie vor auf Rüstungswerte. Die US-Militäraktion in Venezuela sowie die Grönland-Frage hätten die geopolitische Unsicherheit weiter erhöht. Seine Erwartung eines Dekade langen Anstiegs der europäischen Rüstungsausgaben sieht er bestätigt. Die Rüstungsbranche sei zudem niedriger bewertet als der Bereich zivile Luftfahrt. Sein Top-Favorit bleibt Rheinmetall./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2026 / 17:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RENK Buy
Unternehmen:
RENK 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
76,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
65,20 € 		Abst. Kursziel*:
16,56%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
65,71 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,66%
Analyst Name::
George McWhirter 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

