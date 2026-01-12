Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
Salesforce Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Salesforce von 330 auf 338 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Voraussetzungen für 2026 seien gut im US-Softwaresektor, schrieb Analyst Raimo Lenschow am Montag. Das Konjunkturumfeld und die IT-Ausgaben zeigten sich stabil und die Bewertungen seien niedrig, da die Branchenwerte derzeit nicht gerade beliebt seien. Anziehende KI-Umsätze sollten bei Unternehmen wie Salesforce oder Oracle aber die Stimmung verbessern./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 05:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 05:47 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Salesforce Overweight
|
Unternehmen:
Salesforce
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 338,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 259,94
|
Abst. Kursziel*:
30,03%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 259,94
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,03%
|
Analyst Name::
Raimo Lenschow
|
KGV*:
-
Analysen zu Salesforce
|10:20
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Salesforce
|221,10
|-1,07%
