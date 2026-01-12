ASML NV Aktie

1 077,00EUR -16,00EUR -1,46%
ASML NV

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

12.01.2026 09:59:56

ASML NV Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1030 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Francois-Xavier Bouvignies rechnet in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht des Chipausrüsters mit starken Resultaten und ebenso guten Signalen. 2026 könnte man über dem Konsens landen, schrieb er am Freitagnachmittag./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 13:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASML NV Buy
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
1 030,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1 076,00 € 		Abst. Kursziel*:
-4,28%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1 077,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-4,36%
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

