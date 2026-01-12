LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für JPMorgan mit einem Kursziel von 391 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Analyst Jason Goldberg gab am Freitagnachmittag einen Ausblick auf die Zahlen des vierten Geschäftsquartals. Im Vergleich zum Vorquartal rechnet er mit einem höheren Nettozinsertrag, aber saisonbedingt niedrigeren Handelsumsätzen und Investmentbanking-Gebühren. Die Zahlen dürften außerdem etwas höhere Ausgaben sowie weiterhin günstige Kredittrends widerspiegeln./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 15:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 05:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.