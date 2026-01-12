JPMorgan Chase Aktie
WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005
JPMorgan Chase Co Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für JPMorgan mit einem Kursziel von 391 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Analyst Jason Goldberg gab am Freitagnachmittag einen Ausblick auf die Zahlen des vierten Geschäftsquartals. Im Vergleich zum Vorquartal rechnet er mit einem höheren Nettozinsertrag, aber saisonbedingt niedrigeren Handelsumsätzen und Investmentbanking-Gebühren. Die Zahlen dürften außerdem etwas höhere Ausgaben sowie weiterhin günstige Kredittrends widerspiegeln./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 15:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 05:10 / GMT
|Zusammenfassung: JPMorgan Chase & Co. Overweight
Unternehmen:
JPMorgan Chase & Co.
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
$ 391,00
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
$ 329,19
Abst. Kursziel*:
18,78%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
$ 329,19
Abst. Kursziel aktuell:
18,78%
Analyst Name::
Jason Goldberg
KGV*:
