WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475
Hapag-Lloyd Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Underweight" belassen. Marco Limite berichtete am Freitag von einem Gespräch mit einem Investor-Relations-Manager. Die Entscheidung eines US-Gerichts zu den Zöllen sei schwer vorhersehbar. Klar sei aber, dass Zölle ein zentraler Bestandteil der US-Politik bleiben dürften./ tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 17:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Underweight
|
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
94,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
124,80 €
|
Abst. Kursziel*:
-24,68%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
125,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-25,22%
|
Analyst Name::
Marco Limite
|
KGV*:
-
