SAP Aktie

212,45EUR -0,20EUR -0,09%
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

12.01.2026 08:05:23

SAP SE Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für SAP von 300 auf 270 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zeichen stünden 2026 bei den Walldorfern auf Beschleunigung, schrieb Michael Briest am Samstag. Er passte sein Kursziel allerdings etwas an die gesunkene Bewertung der Cloud-Branche an./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2026 / 03:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAP SE Buy
Unternehmen:
SAP SE 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
270,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
214,00 € 		Abst. Kursziel*:
26,17%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
212,45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27,09%
Analyst Name::
Michael Briest 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SAP SE

