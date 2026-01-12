SAP Aktie
|212,45EUR
|-0,20EUR
|-0,09%
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
SAP SE Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für SAP von 300 auf 270 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zeichen stünden 2026 bei den Walldorfern auf Beschleunigung, schrieb Michael Briest am Samstag. Er passte sein Kursziel allerdings etwas an die gesunkene Bewertung der Cloud-Branche an./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2026 / 03:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAP SE Buy
|
Unternehmen:
SAP SE
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
270,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
214,00 €
|
Abst. Kursziel*:
26,17%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
212,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,09%
|
Analyst Name::
Michael Briest
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SAP SE
|
09:29
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Montagshandels in Rot (finanzen.at)
|
09:29