Die Analysten der Erste Group haben das Kursziel für die Aktien der heimischen Post von 31,00 auf 35,00 Euro erhöht. Das Anlagevotum "Hold bestätigte der zuständige Experte Christoph Schultes.

"Die Erhöhung des Kursziels resultiert hauptsächlich aus höheren Annahmen zum Free Cashflow am Ende des Geschäftsjahres in unserem Discounted Cash Flow-Modell, das die Grundlage unserer Bewertung bildet", schreibt Erste-Experte Schultes in der Analyse. Die Änderungen umfassen vor allem Reduzierungen der Umsatzprognosen für die Geschäftsjahre 2025 und 2026, die die Erste-Analysten um etwa 40 bis 50 Mio. Euro senken. Das basiere auf der Grundlage konservativerer Ansätze, insbesondere für das türkische Geschäft, das unter der Abwertung der Landeswährung leide.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Analysten 1,88 Euro für 2025, sowie 1,91 bzw. 2,01 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,83 Euro für 2025, sowie 1,85 bzw. 1,90 Euro für 2026 bzw. 2027.

Die Post-Titel lagen am Mittwochvormittag an der Wiener Börse bei plus 0,3 Prozent auf 33,85 Euro.

