Die Deutsche Bank-Analysten haben nach Durchsicht der Ergebnisse zum dritten Quartal 2022 ihr Anlagevotum "Buy" für die Aktien des Salzburger Kranherstellers Palfinger bestätigt. Das Kursziel wurde bei 38 Euro belassen.

In der aktuellen Studie fasst der Analyst Lars Vom-Cleff kurz zusammen, dass Paflinger sich erfolgreich im aktuellen Gegenwind behaupte. So stieg der Umsatz im dritten Quartal 2022 gegenüber dem Vorjahr um 18 Prozent auf 1,581 Mrd. Euro.

Profitiert hat Palfinger von gestiegenen Absatzpreisen sowie günstigen Wechselkurseffekten. Auf der Gegenseite gab das Betriebsergebnis EBIT gegenüber dem Vorjahr um 10 Prozent nach. Hierfür zeichneten der Ukrainekrieg, hohe Materialkosten und Unsicherheiten in der Nachschubkette verantwortlich.

Lars Vom-Kleff verweist darauf, dass der aktuelle Auftragsstand die Umsätze bis zum dritten Quartal 2023 absichere. Dennoch beinträchtigen die gegenwärtigen hohen Unsicherheiten vermehrt die Nachfrage, speziell im Wirtschaftsraum EMEA (Europa-Naher Osten-Afrika). Für das laufende Geschäftsjahr 2022 rechnet die Deutsche Bank beim Betriebsergebnis EBIT mit einem Minus von lediglich 4 Prozent gegenüber dem Rekordjahr 2021.

Am Montagnachmittag notierten die Palfinger-Titel an der Wiener Börse mit plus 4,2 Prozent bei 23,35 Euro.

