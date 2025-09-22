NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Overweight" belassen. Die Verlängerung der MS-Studie (nrSPMS) mit Tolebrutinib durch die FDA dürfte am Markt leicht negativ ankommen, schrieb Richard Vosser am Montag. Er geht aber weiter von einer Zulassung aus, bei zumindest anfänglich regelmäßiger Überwachung der Leberwerte./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 07:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 07:19 / BST





