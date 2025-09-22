Sanofi Aktie

79,94EUR -1,17EUR -1,44%
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578

22.09.2025 15:05:00

Sanofi Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Overweight" belassen. Die Verlängerung der MS-Studie (nrSPMS) mit Tolebrutinib durch die FDA dürfte am Markt leicht negativ ankommen, schrieb Richard Vosser am Montag. Er geht aber weiter von einer Zulassung aus, bei zumindest anfänglich regelmäßiger Überwachung der Leberwerte./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 07:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 07:19 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sanofi S.A. Overweight
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
80,33 € 		Abst. Kursziel*:
30,71%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
79,94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31,35%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

