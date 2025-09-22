Sanofi Aktie
|79,94EUR
|-1,17EUR
|-1,44%
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
Sanofi Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Overweight" belassen. Die Verlängerung der MS-Studie (nrSPMS) mit Tolebrutinib durch die FDA dürfte am Markt leicht negativ ankommen, schrieb Richard Vosser am Montag. Er geht aber weiter von einer Zulassung aus, bei zumindest anfänglich regelmäßiger Überwachung der Leberwerte./ag/gl
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Overweight
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
105,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
80,33 €
|
Abst. Kursziel*:
30,71%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
79,94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,35%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
