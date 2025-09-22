Saint-Gobain Aktie

93,24EUR -0,66EUR -0,70%
Saint-Gobain für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
22.09.2025 09:29:52

Saint-Gobain Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Overweight" belassen. Auf dem Investorentag am 6. Oktober dürften sich die Franzosen neue Ziele bis 2030 setzen, schrieb Analystin Elodie Rall in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick. Sie rechnet mit einem Wachstumsziel von 3 bis 5 Prozent aus eigener Kraft und 4 bis 6 Prozent inklusive Zukäufen. Die Marge erwartet sie bei 11 bis 13 Prozent. Zudem geht Rall von einer Neuauflage der Aktienrückkäufe mit einem Volumen von zwei Milliarden Euro bis 2030 aus./rob/ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 18:06 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Overweight
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
115,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
94,36 € 		Abst. Kursziel*:
21,87%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
93,24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23,34%
Analyst Name::
Elodie Rall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)mehr Nachrichten

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)mehr Analysen

09:29 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.09.25 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.25 Saint-Gobain Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.09.25 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.08.25 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 93,50 -0,43% Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

Aktuelle Aktienanalysen

09:58 Erste Group Bank Barclays Capital
09:47 NORMA Group Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
09:37 Continental Underperform Bernstein Research
09:36 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
09:35 Ströer Buy Deutsche Bank AG
09:35 Beiersdorf Hold Deutsche Bank AG
09:33 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
09:31 Porsche Buy Deutsche Bank AG
09:30 Gerresheimer Hold Deutsche Bank AG
09:30 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:29 SAP Buy Deutsche Bank AG
09:29 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:28 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:28 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
09:24 Volkswagen Neutral UBS AG
09:20 Porsche Neutral UBS AG
09:17 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
06:51 AUTO1 Buy UBS AG
06:50 Scout24 Neutral UBS AG
06:42 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:41 Porsche Hold Jefferies & Company Inc.
06:41 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
06:12 Ahold Delhaize Buy Jefferies & Company Inc.
19.09.25 Porsche Sector Perform RBC Capital Markets
19.09.25 Porsche Hold Jefferies & Company Inc.
19.09.25 Ryanair Hold Jefferies & Company Inc.
19.09.25 Intel Verkaufen DZ BANK
19.09.25 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.09.25 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.09.25 Beiersdorf Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.09.25 Intel Underweight JP Morgan Chase & Co.
19.09.25 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.09.25 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.09.25 Roche Sell Deutsche Bank AG
19.09.25 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
19.09.25 Sixt Buy Deutsche Bank AG
19.09.25 Continental Hold Deutsche Bank AG
19.09.25 easyJet Hold Deutsche Bank AG
19.09.25 AIR France-KLM Hold Deutsche Bank AG
19.09.25 VINCI Buy Deutsche Bank AG
19.09.25 BNP Paribas Buy Deutsche Bank AG
19.09.25 Continental Underperform Bernstein Research
19.09.25 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.09.25 Fraport Hold Deutsche Bank AG
19.09.25 Ströer Outperform Bernstein Research
19.09.25 Deutsche Telekom Buy UBS AG
19.09.25 NORMA Group Add Baader Bank
19.09.25 Salzgitter Neutral UBS AG
19.09.25 Scout24 Neutral UBS AG
19.09.25 Aumovio Buy UBS AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen