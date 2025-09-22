Ströer Aktie
|37,95EUR
|-1,10EUR
|-2,82%
WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991
22.09.2025 09:35:46
Ströer SECo Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ströer mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Buy" belassen. Der schwierige Werbemarkt im zweiten Halbjahr habe zur Prognosesenkung geführt, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar./ag/stk
|Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Buy
|
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
72,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
39,15 €
|
Abst. Kursziel*:
83,91%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
37,95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
89,72%
|
Analyst Name::
Nizla Naizer
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
