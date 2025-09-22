Assicurazioni Generali Aktie

32,88EUR 0,28EUR 0,86%
Assicurazioni Generali für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850312 / ISIN: IT0000062072

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
22.09.2025 10:52:11

Assicurazioni Generali Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Generali mit einem Kursziel von 36,10 Euro auf "Buy" belassen. Dank des starken Geschäfts außerhalb des Lebensversicherungsbereichs dürften die Italiener die für 2027 angestrebte Schaden/Kosten-Quote übertreffen, schrieb Michael Huttner in seinem am Montag vorliegenden Kommentar nach einer Investorenveranstaltung. Im ersten Halbjahr 2025 habe Generali ja bereits über Plan gelegen./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 16:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Buy
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
36,10 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
32,62 € 		Abst. Kursziel*:
10,67%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
32,88 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9,79%
Analyst Name::
Michael Huttner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Assicurazioni Generali S.p.A.mehr Nachrichten