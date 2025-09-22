HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Generali mit einem Kursziel von 36,10 Euro auf "Buy" belassen. Dank des starken Geschäfts außerhalb des Lebensversicherungsbereichs dürften die Italiener die für 2027 angestrebte Schaden/Kosten-Quote übertreffen, schrieb Michael Huttner in seinem am Montag vorliegenden Kommentar nach einer Investorenveranstaltung. Im ersten Halbjahr 2025 habe Generali ja bereits über Plan gelegen./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 16:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.