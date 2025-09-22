Assicurazioni Generali Aktie
|32,88EUR
|0,28EUR
|0,86%
WKN: 850312 / ISIN: IT0000062072
Assicurazioni Generali Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Generali mit einem Kursziel von 36,10 Euro auf "Buy" belassen. Dank des starken Geschäfts außerhalb des Lebensversicherungsbereichs dürften die Italiener die für 2027 angestrebte Schaden/Kosten-Quote übertreffen, schrieb Michael Huttner in seinem am Montag vorliegenden Kommentar nach einer Investorenveranstaltung. Im ersten Halbjahr 2025 habe Generali ja bereits über Plan gelegen./ag/edh
|Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
36,10 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
32,62 €
|
Abst. Kursziel*:
10,67%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
32,88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,79%
|
Analyst Name::
Michael Huttner
|
KGV*:
-
