NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 267 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Chiara Battistini nahm in ihrem am Montag vorliegenden Umbauausblick auf den Quartalsbericht Mitte Oktober ein Finetuning an aktuelle Makro- und Branchentrends sowie die Währungsentwicklungen vor./rob/ag/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 17:27 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 00:15 / BST



