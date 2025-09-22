EssilorLuxottica Aktie

274,20EUR 0,10EUR 0,04%
EssilorLuxottica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667

<
22.09.2025 09:28:51

EssilorLuxottica Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 267 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Chiara Battistini nahm in ihrem am Montag vorliegenden Umbauausblick auf den Quartalsbericht Mitte Oktober ein Finetuning an aktuelle Makro- und Branchentrends sowie die Währungsentwicklungen vor./rob/ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 17:27 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
267,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
273,70 € 		Abst. Kursziel*:
-2,45%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
274,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2,63%
Analyst Name::
Chiara Battistini 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

