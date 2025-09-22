EssilorLuxottica Aktie

274,00EUR -0,10EUR -0,04%
WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667

22.09.2025 15:04:35

EssilorLuxottica Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 277 auf 305 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wearables-Geschäft des Optikkonzerns nehme Fahrt auf, schrieb Louise Singlehurst am Montag nach der jüngsten Ankündigung neuer Produkte. Die Stärke der Partnerschaft mit Meta werde deutlich./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 00:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
305,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
273,70 € 		Abst. Kursziel*:
11,44%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
274,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,31%
Analyst Name::
Louise Singlehurst 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

15:04 EssilorLuxottica Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:28 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.09.25 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
18.09.25 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
10.09.25 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
