NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 277 auf 305 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wearables-Geschäft des Optikkonzerns nehme Fahrt auf, schrieb Louise Singlehurst am Montag nach der jüngsten Ankündigung neuer Produkte. Die Stärke der Partnerschaft mit Meta werde deutlich./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 00:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
15:04
EssilorLuxottica Buy
Goldman Sachs Group Inc.
09:28
EssilorLuxottica Overweight
JP Morgan Chase & Co.
18.09.25
EssilorLuxottica Buy
Jefferies & Company Inc.
18.09.25
EssilorLuxottica Outperform
RBC Capital Markets
10.09.25
EssilorLuxottica Outperform
RBC Capital Markets
