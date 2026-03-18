Pernod Ricard Aktie

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Pernod Ricard für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693

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18.03.2026 06:55:56

Pernod Ricard Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pernod Ricard mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti veröffentlichte am Mittwoch ihr durchwachsenes Resümee der Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche. Positive und negative Überraschung hinsichtlich des organischen Wachstums im vierten Quartal 2025 hielten sich etwa die Waage, so die Expertin. Mehr als die Hälfte der Konzerne hätten allerdings dann beim Ergebnis überzeugt. Die Ausblicke seien erwartungsgemäß vorsichtig. Spirituosenhersteller litten weiter unter mauer Nachfrage und immer schwächerem Preismix. Diageo sind mit neutraler Einstufung noch ihr Favorit./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:34 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Pernod Ricard S.A. Neutral
Unternehmen:
Pernod Ricard S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
69,02 € 		Abst. Kursziel*:
30,40%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
68,46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31,46%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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