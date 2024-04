NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Philips nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 19,50 Euro auf "Underweight" belassen. Der Bericht habe den Erwartungen weitgehend entsprochen, sei aber letztlich aufgrund der sich weiter im negativen Bereich bewegenden Aufträge und eines schwachen Ergebnisses im Bereich D&T doch etwas enttäuschend, schrieb Analyst David Adlington am Montag in seiner ersten Reaktion. Die überraschende Nachricht über eine vorzeitige Beilegung des Rechtsstreits im Zusammenhang mit Beatmungsgeräten für die Schlaftherapie dürfte den Aktienkurs aber deutlich antreiben./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2024 / 06:50 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2024 / 06:50 / BST



