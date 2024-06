HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für PNE mit einem Kursziel von 24,40 Euro auf "Buy" belassen. Mit den Offerten für Encavis, OX2 und Neoen hätten Übernahmeaktivitäten in der Erneuerbare-Energien-Branche 2024 deutlich zugenommen, schrieb Analyst Jan Bauer am Dienstagmorgen anlässlich des erfolgreichen Verkaufs der US-Sparte von PNE. Er kann sich vorstellen, dass auch der PNE-Hauptaktionär Morgan Stanley Infrastructure Partners für Angebote für seinen 44-Prozent-Anteil empfänglich ist. Aus einer Offerte würde dann automatisch ein Pflichtangebot resultieren. Die mögliche Höhe taxiert Bauer auf 18 bis 22 Euro./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2024 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



