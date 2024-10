NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Puma vor den am 6. November erwarteten Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Analyst James Grzinic sieht in dem deutlich gesunkenen Aktienkurs das Bedürfnis der Anleger gespiegelt, mehr fassbare Beweise für eine Wende in der Markendynamik geliefert zu bekommen, bevor sie wieder mit mehr Vertrauen in die Aktie investieren. Die anstehenden Zahlen dürften ihm zufolge die Debatte aber wohl nicht entscheidend beeinflussen, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er rechnet erst einmal nur mit einer etwas stärken Verkaufsdynamik im dritten Quartal./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2024 / 08:48 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2024 / 08:48 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.