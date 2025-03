NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Puma auf "Hold" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Zuletzt hätten deutliche Schwankungen am Devisenmarkt und der Anleger- sowie Verbraucherstimmung für ein volatiles Umfeld gesorgt, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies sei vielleicht der Grund dafür, warum der Sportartikelkonzern seine diesjährige Gewinnprognose vorab bekannt gegeben habe. Die Zielspanne für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) liege im Mittelwert deutlich unter den Markterwartungen, die wahrscheinlich aber auch veraltet seien./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2025 / 15:04 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2025 / 15:04 / ET





