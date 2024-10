NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma SE mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Ergebnisse des dritten Quartals seien bereits ziemlich klar vorgezeichnet worden, schrieb Analyst Piral Dadhania in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Weniger klar sei für ihn die Nachhaltigkeit des zweistelligen Wachstums ins Jahr 2025 hinein - ein wesentlicher Punkt für den Turnaround./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2024 / 17:35 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2024 / 00:45 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.