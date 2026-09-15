Sanofi Aktie
|74,74EUR
|-0,82EUR
|-1,09%
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
15.09.2026 09:07:02
Sanofi Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Dienstag vorliegenden Auswertung der wöchentlichen Verschreibungsdaten./ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
95,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
75,04 €
|
Abst. Kursziel*:
26,60%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
74,74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,11%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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