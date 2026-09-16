AstraZeneca Aktie
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WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
AstraZeneca Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 16000 Pence auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser sieht aktuell einen reizvollen Einstiegszeitpunkt in eine mittelfristige Wachstumsstory der Briten, wie er am Dienstag schrieb. 2027 anstehende Studienergebnisse hätten enormes Potenzial, die Erwartungen hochzutreiben./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 21:26 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
160,00 £
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Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
141,30 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
121,16 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
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