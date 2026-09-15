AXA Aktie

43,29EUR -0,06EUR -0,14%
AXA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628

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15.09.2026 09:45:17

AXA Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Axa mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Overweight" belassen. Das höhere Gewinnsteigerungstempo decke sich mit seiner Erwartung, schrieb Farooq Hanif am Dienstag anlässlich der Ziele vom Investorentag. Die Franzosen legten aber größeres Augenmerk auf Wachstum, insbesondere in der Lebensversicherung./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 07:22 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 07:22 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AXA S.A. Overweight
Unternehmen:
AXA S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
43,26 € 		Abst. Kursziel*:
20,20%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
43,29 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,12%
Analyst Name::
Farooq Hanif 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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17.08.26 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

AXA S.A. 43,29 -0,14% AXA S.A.

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09:06 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
09:06 GSK Hold Deutsche Bank AG
09:05 Novartis Hold Deutsche Bank AG
08:58 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:43 ASML NV Outperform Bernstein Research
08:42 DHL Group Buy Deutsche Bank AG
08:40 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:37 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
08:28 RTL Market-Perform Bernstein Research
08:24 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
07:57 GSK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:53 Netflix Outperform Bernstein Research
07:52 National Grid Outperform Bernstein Research
06:57 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
06:53 McDonald's Sector Perform RBC Capital Markets
06:50 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:46 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:44 Barclays Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:43 LANXESS Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:42 SCHOTT Pharma Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.09.26 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
14.09.26 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
14.09.26 Volvo AB Buy Jefferies & Company Inc.
14.09.26 Nutrien Outperform RBC Capital Markets
14.09.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
14.09.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
14.09.26 Broadcom Outperform Bernstein Research
14.09.26 AMD Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 ASTA Energy Solutions Add Baader Bank
14.09.26 Oracle Buy Goldman Sachs Group Inc.
14.09.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.09.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
14.09.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 AMD Outperform Bernstein Research
14.09.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
14.09.26 Siemens Outperform Bernstein Research
14.09.26 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
14.09.26 ams neutral Deutsche Bank AG
14.09.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
14.09.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.09.26 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
14.09.26 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
14.09.26 AB InBev Outperform Bernstein Research
14.09.26 RELX Outperform Bernstein Research
14.09.26 Hermès Outperform Bernstein Research
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