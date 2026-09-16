UniCredit Aktie

82,80EUR 0,42EUR 0,51%
UniCredit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360

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16.09.2026 07:30:18

UniCredit Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unicredit mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Overweight" belassen. Der Tenor hinsichtlich der aktuellen Ertragstrends sei beruhigend gewesen, schrieb Delphine Lee am Dienstag nach jüngsten Treffen mit den Vorständen italienischer Banken. Der Fokus habe jedoch auf Übernahmeaktivitäten gelegen. Unicredit bleibe zwar auf die Commerzbank konzentriert, habe aber auch durch die Branchenkonsolidierung in Italien enormes Marktanteilspotenzial. Die Unicredit strebe für die Commerzbank eine Konzentration auf das Kreditgeschäft, vor allem im deutschen Mittelstand an./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 19:08 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Overweight
Unternehmen:
UniCredit S.p.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
94,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
82,42 € 		Abst. Kursziel*:
14,05%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
82,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,53%
Analyst Name::
Delphine Lee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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15.09.26 UniCredit Sector Perform RBC Capital Markets
08.09.26 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.07.26 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.07.26 UniCredit Hold Deutsche Bank AG
24.07.26 UniCredit Kaufen DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel

UniCredit S.p.A. 82,85 0,57% UniCredit S.p.A.

Aktuelle Aktienanalysen

07:30 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:23 Porsche vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:20 Stellantis Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:19 BMW Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:18 Mercedes-Benz Group Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.26 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
15.09.26 BioNTech Buy Jefferies & Company Inc.
15.09.26 Rio Tinto Kaufen DZ BANK
15.09.26 Ottobock Buy Jefferies & Company Inc.
15.09.26 Eni Overweight Barclays Capital
15.09.26 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
15.09.26 AXA Outperform RBC Capital Markets
15.09.26 Roche Neutral Goldman Sachs Group Inc.
15.09.26 UniCredit Sector Perform RBC Capital Markets
15.09.26 arGEN-X Buy Jefferies & Company Inc.
15.09.26 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.09.26 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
15.09.26 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
15.09.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
15.09.26 Novartis Hold Deutsche Bank AG
15.09.26 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
15.09.26 DHL Group Buy Deutsche Bank AG
15.09.26 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.09.26 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
15.09.26 RTL Market-Perform Bernstein Research
15.09.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
15.09.26 GSK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.26 Netflix Outperform Bernstein Research
15.09.26 National Grid Outperform Bernstein Research
15.09.26 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
15.09.26 McDonald's Sector Perform RBC Capital Markets
15.09.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.09.26 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.09.26 Barclays Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.09.26 LANXESS Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.09.26 SCHOTT Pharma Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.09.26 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
14.09.26 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
14.09.26 Volvo AB Buy Jefferies & Company Inc.
14.09.26 Nutrien Outperform RBC Capital Markets
14.09.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
14.09.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
14.09.26 Broadcom Outperform Bernstein Research
14.09.26 AMD Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 ASTA Energy Solutions Add Baader Bank
14.09.26 Oracle Buy Goldman Sachs Group Inc.
14.09.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.09.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
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