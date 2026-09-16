UniCredit Aktie
|82,80EUR
|0,42EUR
|0,51%
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
UniCredit Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unicredit mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Overweight" belassen. Der Tenor hinsichtlich der aktuellen Ertragstrends sei beruhigend gewesen, schrieb Delphine Lee am Dienstag nach jüngsten Treffen mit den Vorständen italienischer Banken. Der Fokus habe jedoch auf Übernahmeaktivitäten gelegen. Unicredit bleibe zwar auf die Commerzbank konzentriert, habe aber auch durch die Branchenkonsolidierung in Italien enormes Marktanteilspotenzial. Die Unicredit strebe für die Commerzbank eine Konzentration auf das Kreditgeschäft, vor allem im deutschen Mittelstand an./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 19:08 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
94,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
82,42 €
|
Abst. Kursziel*:
14,05%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
82,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,53%
|
Analyst Name::
Delphine Lee
|
KGV*:
-
Nachrichten zu UniCredit S.p.A.
|
15.09.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
15.09.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
15.09.26
|Bank Austria: Konjunkturstimmung im August minimal gestiegen (APA)
|
15.09.26
|Handel in Europa: STOXX 50 am Dienstagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
15.09.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 am Dienstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
15.09.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 mittags (finanzen.at)
|
15.09.26
|Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 mittags schwächer (finanzen.at)
|
15.09.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)
Analysen zu UniCredit S.p.A.
|15.09.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|15.09.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|08.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|21.04.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|UniCredit S.p.A.
|82,85
|0,57%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:30
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:23
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:20
|Stellantis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.26
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.26
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|15.09.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.26
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|15.09.26
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|15.09.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.09.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.26
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.26
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|15.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|15.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|15.09.26
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|15.09.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|15.09.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|SCHOTT Pharma Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|ASTA Energy Solutions Add
|Baader Bank
|14.09.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.