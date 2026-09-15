GSK Aktie
|21,65EUR
|-0,09EUR
|-0,41%
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
15.09.2026 09:06:09
GSK Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 2000 Pence auf "Hold" belassen. Dies schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Dienstag vorliegenden Auswertung der wöchentlichen Verschreibungsdaten./ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Hold
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
20,00 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
18,64 £
|
Abst. Kursziel*:
7,30%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
18,55 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,82%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
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09:29
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14.09.26
|Börse London: FTSE 100-Anleger greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
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14.09.26
|Montagshandel in Europa: So steht der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
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14.09.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 präsentiert sich mittags leichter (finanzen.at)
|
14.09.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
14.09.26
|FTSE 100-Titel GSK-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in GSK von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|GSK Buy
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|09:06
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|07:57
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:57
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|GSK Outperform
|Bernstein Research
|28.07.26
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|01.09.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:06
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel
|GSK PLC Registered Shs
|21,64
|-0,46%
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|Jefferies & Company Inc.
|09:45
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:07
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|09:06
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|09:06
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|09:05
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|08:58
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:43
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|08:42
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:40
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:37
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08:28
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|08:24
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|07:57
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:53
|Netflix Outperform
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|07:52
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|Bernstein Research
|06:57
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:53
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:50
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:44
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:43
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|SCHOTT Pharma Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|ASTA Energy Solutions Add
|Baader Bank
|14.09.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|ams neutral
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Hermès Outperform
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