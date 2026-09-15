ASML NV Aktie
|1 390,00EUR
|26,40EUR
|1,94%
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
ASML NV Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 2500 Euro auf "Outperform" belassen. Die für 2028 avisierte Produktionskapazität von 110 Low-NA (LNA) EUV-Lithografiesystemen pro Jahr sei keine physische Grenze, schrieb David Dai am Dienstag nach Gesprächen mit dem Investor-Relations-Team der Niederländer auf einer Bernstein-Konferenz in London. ASML könnte auch höheren Bedarf bedienen./rob/ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 22:18 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Outperform
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
2 500,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
1 392,60 €
|
Abst. Kursziel*:
79,52%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
1 390,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
79,86%
|
Analyst Name::
David Dai
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ASML NV
|
09:29
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 startet in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:29
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)
|
14.09.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
14.09.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zum Ende des Montagshandels in Rot (finanzen.at)
|
14.09.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
14.09.26
|Montagshandel in Europa: So steht der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
14.09.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 liegt am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
14.09.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 präsentiert sich mittags leichter (finanzen.at)
Analysen zu ASML NV
|08:43
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|08:43
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|08:43
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|16.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|08.04.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 390,00
|1,94%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:49
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:45
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:07
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|09:06
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|09:06
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|09:05
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|08:58
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:43
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|08:42
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:40
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:37
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08:28
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|08:24
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|07:57
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:53
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|07:52
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|06:57
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:53
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:50
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:44
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:43
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|SCHOTT Pharma Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|ASTA Energy Solutions Add
|Baader Bank
|14.09.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|ams neutral
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research