Ottobock Aktie
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WKN DE: BCK222 / ISIN: DE000BCK2223
Ottobock Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ottobock auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Die jüngsten Geschäftszahlen bestätigten ihn in seiner positiven Einschätzung der Aktien des Protesenherstellers, schrieb Henrik Paganetty in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte verwies auf die starken Resultate für das zweite Quartal und die nach oben eingegrenzte Prognose für das 2026 noch aus eigener Kraft erreichbare Umsatzwachstum im Kerngeschäft. Das Unternehmen sei weiterhin gut aufgestellt, um vom strukturellen Wachstum und den Konsolidierungsmöglichkeiten im Endverbrauchermarkt zu profitieren./rob/la/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 09:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 09:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ottobock Buy
|
Unternehmen:
Ottobock
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
83,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
53,50 €
|
Abst. Kursziel*:
55,14%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
53,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
54,56%
|
Analyst Name::
Henrik Paganetty
|
KGV*:
-
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|25.08.26
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