BioNTech Aktie
|83,90EUR
|-1,65EUR
|-1,93%
WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
BioNTech (ADRs) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Biontech auf "Buy" mit einem Kursziel von 138 US-Dollar belassen. Biontechs Immuntherapie-Wirkstoff Gotistobart habe in einer klinischen Studie zur Bekämpfung einer bestimmten Form von Lungenkrebs gut abgeschnitten, lobte Akash Tewari in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 10:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 10:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BioNTech (ADRs) Buy
|
Unternehmen:
BioNTech (ADRs)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 138,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 96,59
|
Abst. Kursziel*:
42,87%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 96,86
|
Abst. Kursziel aktuell:
42,47%
|
Analyst Name::
Akash Tewari
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BioNTech (ADRs)
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|Jefferies & Company Inc.
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|26.08.26
|BioNTech Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17:08
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|BioNTech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.08.26
|BioNTech Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17:08
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|BioNTech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.08.26
|BioNTech Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|BioNTech Market-Perform
|Bernstein Research
|07.11.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
|22.08.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
|07.05.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|BioNTech (ADRs)
|83,80
|-2,05%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:08
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16:17
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|16:12
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:09
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|12:07
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:06
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|11:04
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:00
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:49
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:45
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:07
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|09:06
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|09:06
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|09:05
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|08:58
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:43
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|08:42
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:40
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:37
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08:28
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|08:24
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|07:57
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:53
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|07:52
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|06:57
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:53
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:50
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:44
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:43
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|SCHOTT Pharma Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|ASTA Energy Solutions Add
|Baader Bank
|14.09.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
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