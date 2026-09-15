UniCredit Aktie
|83,15EUR
|-1,21EUR
|-1,43%
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
UniCredit Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung der Unicredit beim Kursziel von 90 Euro mit "Sector Perform" aufgenommen. Analyst Pablo de la Torre Cuevas will warten, bis der Nebel rund um die italienische Großbank sich lichtet, wie er am Dienstag schrieb. Der Bewertungsabschlag gegenüber der europäischen Bankenbranche sei gerechtfertigt angesichts der Risiken für die kurzfristige Kapitalentwicklung und der nur schwer berechenbare Gewinnentwicklung im Zuge der Konsolidierung der Commerzbank. Der Experte sieht zunächst kaum Spielraum für steigende Markterwartungen und eine Neubewertung./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 00:45 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Sector Perform
|
Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
90,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
82,97 €
|
Abst. Kursziel*:
8,47%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
83,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,24%
|
Analyst Name::
Pablo de la Torre Cuevas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu UniCredit S.p.A.
|
12:26
|Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 mittags schwächer (finanzen.at)
|
12:26
|Anleger in Europa halten sich zurück: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 mittags (finanzen.at)
|
11:16
|UniCredit wirbt um Commerzbank: Klingbeil stellt Bedingungen - Aktie mit Verlusten (dpa-AFX)
|
09:29
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 startet in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:29
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)
|
11.09.26
|Commerzbank-Aktie im Plus: Bund will bei Übernahme durch UniCredit mitreden (dpa-AFX)
|
09.09.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.at)
|
08.09.26
|UniCredit-Aktie fällt dennoch: EZB gibt grünes Licht für neue Berechnung der Kapitalquote (Dow Jones)
Analysen zu UniCredit S.p.A.
|11:00
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|11:00
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|08.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:00
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|21.04.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|UniCredit S.p.A.
|83,15
|-1,43%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:04
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:00
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:49
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:45
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:07
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|09:06
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|09:06
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|09:05
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|08:58
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:43
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|08:42
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:40
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:37
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08:28
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|08:24
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|07:57
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:53
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|07:52
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|06:57
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:53
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:50
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:44
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:43
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|SCHOTT Pharma Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|ASTA Energy Solutions Add
|Baader Bank
|14.09.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|ams neutral
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research