arGEN-X Aktie
|863,40EUR
|7,40EUR
|0,86%
WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176
arGEN-X Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Argenx mit einem Kursziel von 1215 US-Dollar auf "Buy" belassen. Im Auge behalten werden sollte insbesondere die Studie ADAPT Forward 1 einer Vyvgart-Kombinationstherapie gegen die Autoimmunerkrankung Myasthenia gravis (MG), schrieb Akash Tewari am Dienstag. Der Wirkmechanismus erscheine sinnvoll und die Patientenauswahl sei klug. Tewari geht von einer deutlich höheren Ansprechrate aus als bei alleiniger Gabe von Vyvgart. /rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 03:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 03:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Buy
|
Unternehmen:
arGEN-X N.V.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
861,80 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
863,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Akash Tewari
|
KGV*:
-
Nachrichten zu arGEN-X N.V.
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|arGEN-X Buy
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|08.09.26
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|03.09.26
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|arGEN-X Buy
|UBS AG
|25.08.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|09:49
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|03.09.26
|arGEN-X Buy
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|26.08.26
|arGEN-X Buy
|UBS AG
|25.08.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|09:49
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|03.09.26
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|arGEN-X Buy
|UBS AG
|18.08.26
|arGEN-X Outperform
|RBC Capital Markets
|25.08.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|08.05.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|01.04.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|27.02.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|arGEN-X N.V.
|862,60
|0,77%
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|11:00
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
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|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:07
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|09:06
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|09:06
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|09:05
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|08:58
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:43
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|08:42
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:40
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:37
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08:28
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|08:24
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|07:57
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:53
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|07:52
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|06:57
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|RBC Capital Markets
|06:50
|Heidelberg Materials Overweight
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|06:46
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:44
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:43
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|SCHOTT Pharma Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
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|14.09.26
|ASTA Energy Solutions Add
|Baader Bank
|14.09.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Intel Market-Perform
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|14.09.26
|Schneider Electric Outperform
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|14.09.26
|ams neutral
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|AstraZeneca Overweight
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|14.09.26
|GSK Buy
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