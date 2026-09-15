arGEN-X Aktie

863,40EUR 7,40EUR 0,86%
arGEN-X für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176

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15.09.2026 09:49:38

arGEN-X Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Argenx mit einem Kursziel von 1215 US-Dollar auf "Buy" belassen. Im Auge behalten werden sollte insbesondere die Studie ADAPT Forward 1 einer Vyvgart-Kombinationstherapie gegen die Autoimmunerkrankung Myasthenia gravis (MG), schrieb Akash Tewari am Dienstag. Der Wirkmechanismus erscheine sinnvoll und die Patientenauswahl sei klug. Tewari geht von einer deutlich höheren Ansprechrate aus als bei alleiniger Gabe von Vyvgart. /rob/ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 03:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 03:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Buy
Unternehmen:
arGEN-X N.V. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
861,80 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
863,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Akash Tewari 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

arGEN-X N.V. 862,60 0,77% arGEN-X N.V.

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09:45 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:07 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
09:06 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
09:06 GSK Hold Deutsche Bank AG
09:05 Novartis Hold Deutsche Bank AG
08:58 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:43 ASML NV Outperform Bernstein Research
08:42 DHL Group Buy Deutsche Bank AG
08:40 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:37 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
08:28 RTL Market-Perform Bernstein Research
08:24 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
07:57 GSK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:53 Netflix Outperform Bernstein Research
07:52 National Grid Outperform Bernstein Research
06:57 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
06:53 McDonald's Sector Perform RBC Capital Markets
06:50 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:46 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:44 Barclays Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:43 LANXESS Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:42 SCHOTT Pharma Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.09.26 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
14.09.26 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
14.09.26 Volvo AB Buy Jefferies & Company Inc.
14.09.26 Nutrien Outperform RBC Capital Markets
14.09.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
14.09.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
14.09.26 Broadcom Outperform Bernstein Research
14.09.26 AMD Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 ASTA Energy Solutions Add Baader Bank
14.09.26 Oracle Buy Goldman Sachs Group Inc.
14.09.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.09.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
14.09.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 AMD Outperform Bernstein Research
14.09.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
14.09.26 Siemens Outperform Bernstein Research
14.09.26 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
14.09.26 ams neutral Deutsche Bank AG
14.09.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
14.09.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.09.26 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
14.09.26 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
14.09.26 AB InBev Outperform Bernstein Research
14.09.26 RELX Outperform Bernstein Research
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