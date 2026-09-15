Porsche vz. Aktie
|45,04EUR
|0,09EUR
|0,20%
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
Porsche vz Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Porsche AG von 45 auf 40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Produktzyklus des Sportwagenbauers nähere sich dem Tiefpunkt, schrieb Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Das operative Ergebnis (Ebit) dürfte 2027 unter der anhaltenden China-Schwäche und den Kosten für die anhaltende strategische Neuausrichtung leiden - seine diesbezügliche, deutlich gesenkte Schätzung liege nun klar unter der Konsensprognose. Auf dem nächsten Kapitalmarkttag könnte Porsche indes konservative, aber erreichbare Ziele ausgeben./gl/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 15:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 16:05 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Sector Perform
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
40,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
45,20 €
|
Abst. Kursziel*:
-11,50%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
45,04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11,19%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
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