Porsche vz. Aktie

45,04EUR 0,09EUR 0,20%
Porsche vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

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15.09.2026 22:28:51

Porsche vz Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Porsche AG von 45 auf 40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Produktzyklus des Sportwagenbauers nähere sich dem Tiefpunkt, schrieb Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Das operative Ergebnis (Ebit) dürfte 2027 unter der anhaltenden China-Schwäche und den Kosten für die anhaltende strategische Neuausrichtung leiden - seine diesbezügliche, deutlich gesenkte Schätzung liege nun klar unter der Konsensprognose. Auf dem nächsten Kapitalmarkttag könnte Porsche indes konservative, aber erreichbare Ziele ausgeben./gl/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 15:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 16:05 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Sector Perform
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
45,20 € 		Abst. Kursziel*:
-11,50%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
45,04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-11,19%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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