Boeing Aktie

187,24EUR -0,16EUR -0,09%
Boeing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

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20.07.2026 07:36:54

Boeing Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Mit 171 Auslieferungen im zweiten Quartal habe der Flugzeugbauer ihre Schätzungen übertroffen, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Montag vorliegenden Analyse./rob/ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2026 / 01:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2026 / 11:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 295,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 214,03 		Abst. Kursziel*:
37,83%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 214,03 		Abst. Kursziel aktuell:
37,83%
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Boeing Co. 187,24 -0,09% Boeing Co.

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08:40 Ryanair Outperform Bernstein Research
08:39 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
08:22 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:15 Salzgitter Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:56 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:42 Inditex Outperform RBC Capital Markets
07:39 Salzgitter Buy Jefferies & Company Inc.
07:36 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
07:33 BNP Paribas Buy Jefferies & Company Inc.
07:33 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
17.07.26 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
17.07.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
17.07.26 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
17.07.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 SMA Solar Buy Deutsche Bank AG
17.07.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 Santander Buy UBS AG
17.07.26 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 TotalEnergies Buy UBS AG
17.07.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
17.07.26 ABB Hold Deutsche Bank AG
17.07.26 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Deutsche Bank AG
17.07.26 PUMA Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
17.07.26 Nutrien Outperform RBC Capital Markets
17.07.26 Sixt Buy Deutsche Bank AG
17.07.26 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.07.26 Volvo AB Buy Jefferies & Company Inc.
17.07.26 Volvo AB Sector Perform RBC Capital Markets
17.07.26 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
17.07.26 TotalEnergies Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.07.26 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 Volvo AB Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 Air Liquide Outperform Bernstein Research
17.07.26 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
17.07.26 Netflix Outperform Bernstein Research
17.07.26 BASF Outperform Bernstein Research
17.07.26 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
16.07.26 AMD Buy Jefferies & Company Inc.
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