Boeing Aktie
|187,24EUR
|-0,16EUR
|-0,09%
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Mit 171 Auslieferungen im zweiten Quartal habe der Flugzeugbauer ihre Schätzungen übertroffen, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Montag vorliegenden Analyse./rob/ajx/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2026 / 01:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2026 / 11:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 295,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 214,03
|
Abst. Kursziel*:
37,83%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 214,03
|
Abst. Kursziel aktuell:
37,83%
|
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
|
KGV*:
-
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|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co.
|187,24
|-0,09%
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|08:39
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|08:22
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:15
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:56
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:42
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|07:39
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:36
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:33
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:33
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|17.07.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Santander Buy
|UBS AG
|17.07.26
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|17.07.26
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|Bernstein Research
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|ABB Hold
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|17.07.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
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|17.07.26
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|17.07.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
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|17.07.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
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|AMD Buy
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