KWS SAAT Aktie
|72,70EUR
|0,10EUR
|0,14%
WKN: 707400 / ISIN: DE0007074007
KWS SAAT SECo Add
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für KWS Saat von 78 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Mit Vylor, einer Abspaltung von Corteva, könnte ein reiner Saatguthersteller im vierten Quartal 2026 das Feld betreten und zum härtesten Kontrahenten für KWS Saat werden, schrieb Volker Bosse am Montag. Es dürfte sich für KWS wertsteigernd auswirken, wenn sich auch der Wert der Saatgut-Aktivitäten von Wettbewerbern transparenter darstellen lasse./rob/ajx/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 11:34 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KWS SAAT SE & Co. KGaA Add
|
Unternehmen:
KWS SAAT SE & Co. KGaA
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Analyst:
Baader Bank
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Kursziel:
85,00 €
|
Rating jetzt:
Add
|
Kurs*:
72,80 €
|
Abst. Kursziel*:
16,76%
|
Rating update:
Add
|
Kurs aktuell:
72,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,92%
|
Analyst Name::
Volker Bosse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu KWS SAAT SE & Co. KGaA
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15:04
|ANALYSE-FLASH: Baader Bank hebt Ziel für KWS Saat auf 85 Euro - 'Add' (dpa-AFX)
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09:29
|SDAX-Handel aktuell: SDAX verliert zum Start (finanzen.at)
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08.07.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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02.07.26
|Nachhaltigkeit beginnt beim Saatgut: KWS setzt Ziele bis 2035 (EQS Group)
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02.07.26
|Sustainability starts with the seed: KWS sets targets through 2035 (EQS Group)
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26.06.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX fällt mittags (finanzen.at)
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10.06.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
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08.06.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.at)