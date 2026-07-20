NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 292 Euro belassen. Für das zweite Quartal entspreche ihre Schätzung für den Umsatz der durchschnittlichen Markterwartung, während sie für das operative Ergebnis (Ebitda) leicht darunter liege, schrieb Glynis Johnson am Montag mit Blick auf den anstehenden Quartalsbericht des Baustoffkonzerns./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 06:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 06:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.