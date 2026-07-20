Heidelberg Materials Aktie
|174,15EUR
|1,05EUR
|0,61%
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
Heidelberg Materials Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 292 Euro belassen. Für das zweite Quartal entspreche ihre Schätzung für den Umsatz der durchschnittlichen Markterwartung, während sie für das operative Ergebnis (Ebitda) leicht darunter liege, schrieb Glynis Johnson am Montag mit Blick auf den anstehenden Quartalsbericht des Baustoffkonzerns./ajx/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 06:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 06:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
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Unternehmen:
Heidelberg Materials
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
292,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
174,35 €
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Abst. Kursziel*:
67,48%
|
Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
174,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
67,67%
|
Analyst Name::
Glynis Johnson
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KGV*:
-
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