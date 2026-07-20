Heidelberg Materials Aktie
|174,15EUR
|1,05EUR
|0,61%
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
Heidelberg Materials Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 292 Euro belassen. Die jüngst angekündigten Reformvorschläge zum EU-Emissionshandelssystem (EU-ETS) betrachte sie als positiv für die europäischen Zementhersteller, da die Verlängerung der Zuteilung kostenloser Emissionszertifikate weniger deutlich als erwartet ausfalle, schrieb Glynis Johnson in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 04:04 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 04:04 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
292,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
175,35 €
|
Abst. Kursziel*:
66,52%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
174,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
67,67%
|
Analyst Name::
Glynis Johnson
|
KGV*:
-
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