Ryanair Aktie
|24,45EUR
|-1,48EUR
|-5,71%
WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33
Ryanair Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ryanair auf "Outperform" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Die Ticketpreise im ersten Halbjahr entwickelten sich trotz eines jüngsten Aufschwungs etwas schwächer als erwartet, schrieb Ruairi Cullinane am Montag nach den Zahlen für das erste Geschäftsquartal. Längerfristig sei das Geschäftsmodell der Airline dank niedriger Kosten und hoher Margen aber attraktiv./ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 02:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 02:09 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Outperform
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
29,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
24,40 €
|
Abst. Kursziel*:
18,85%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
24,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,61%
|
Analyst Name::
Ruairi Cullinane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ryanair
|
06:44
|Ausblick: Ryanair legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
10.07.26
|Ryanair-Aktie dennoch fester: Maschine dreht nach Zwischenfall mit Fenster um (dpa-AFX)
|
10.07.26
|ROUNDUP: Fenster bricht - Ryanair-Maschine nach Memmingen kehrt um (dpa-AFX)
|
10.07.26
|KORREKTUR: Fenster bricht - Ryanair-Maschine nach Memmingen kehrt um (dpa-AFX)
|
08.07.26
|Ryanair-Aktie unter Druck: Nächste Niederlage im Kampf gegen Airline-Hilfen (dpa-AFX)
|
05.07.26
|Erste Schätzungen: Ryanair präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
29.06.26
|Ryanair-Aktie im Minus: Gebührenklauseln laut OGH unzulässig (APA)
|
29.06.26
|Ryanair-Aktie: Piloten sprechen von Einschüchterungsversuchen (dpa-AFX)
Analysen zu Ryanair
|08:40
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|08:39
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|08:22
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|08:40
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|08:39
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|08:22
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|08:40
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|08:39
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|08:22
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|06.07.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.05.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.05.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.03.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|20.02.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Ryanair
|24,70
|-4,74%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:17
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:49
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:40
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|08:39
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|08:22
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:15
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:56
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:42
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|07:39
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:36
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:33
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:33
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|17.07.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Santander Buy
|UBS AG
|17.07.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|17.07.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|17.07.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|17.07.26
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|17.07.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|17.07.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|17.07.26
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|17.07.26
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.07.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.07.26
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|17.07.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|17.07.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|17.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|17.07.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|17.07.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.