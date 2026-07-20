Ryanair Aktie

24,45EUR -1,48EUR -5,71%
Ryanair für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33

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20.07.2026 08:39:33

Ryanair Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ryanair auf "Outperform" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Die Ticketpreise im ersten Halbjahr entwickelten sich trotz eines jüngsten Aufschwungs etwas schwächer als erwartet, schrieb Ruairi Cullinane am Montag nach den Zahlen für das erste Geschäftsquartal. Längerfristig sei das Geschäftsmodell der Airline dank niedriger Kosten und hoher Margen aber attraktiv./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 02:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 02:09 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ryanair Outperform
Unternehmen:
Ryanair 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
24,40 € 		Abst. Kursziel*:
18,85%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
24,45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,61%
Analyst Name::
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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16.07.26 Ryanair Outperform Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel

Ryanair 24,70 -4,74% Ryanair

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08:40 Ryanair Outperform Bernstein Research
08:39 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
08:22 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:15 Salzgitter Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:56 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:42 Inditex Outperform RBC Capital Markets
07:39 Salzgitter Buy Jefferies & Company Inc.
07:36 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
07:33 BNP Paribas Buy Jefferies & Company Inc.
07:33 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
17.07.26 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
17.07.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
17.07.26 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
17.07.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 SMA Solar Buy Deutsche Bank AG
17.07.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 Santander Buy UBS AG
17.07.26 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 TotalEnergies Buy UBS AG
17.07.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
17.07.26 ABB Hold Deutsche Bank AG
17.07.26 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Deutsche Bank AG
17.07.26 PUMA Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
17.07.26 Nutrien Outperform RBC Capital Markets
17.07.26 Sixt Buy Deutsche Bank AG
17.07.26 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.07.26 Volvo AB Buy Jefferies & Company Inc.
17.07.26 Volvo AB Sector Perform RBC Capital Markets
17.07.26 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
17.07.26 TotalEnergies Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.07.26 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 Volvo AB Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 Air Liquide Outperform Bernstein Research
17.07.26 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
17.07.26 Netflix Outperform Bernstein Research
17.07.26 BASF Outperform Bernstein Research
17.07.26 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
16.07.26 AMD Buy Jefferies & Company Inc.
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