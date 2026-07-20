Coca-Cola Aktie

71,34EUR 0,26EUR 0,37%
Coca-Cola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

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20.07.2026 11:39:40

Coca-Cola Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Coca-Cola von 88 auf 92 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor den Zahlen für das zweite Quartal habe er moderate Anpassungen an seinen Prognosen für den Getränkekonzern vorgenommen, schrieb Steve Powers in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine Umsatzschätzung decke sich weitgehend mit dem Marktkonsens, während seine Erwartung für den Gewinn je Aktie leicht darunter liege./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 08:20 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Buy
Unternehmen:
Coca-Cola Co. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
$ 92,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 81,56 		Abst. Kursziel*:
12,80%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 81,56 		Abst. Kursziel aktuell:
12,80%
Analyst Name::
Steve Powers 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Coca-Cola Co. 71,47 0,55% Coca-Cola Co.

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