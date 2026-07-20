Coca-Cola Aktie
|71,34EUR
|0,26EUR
|0,37%
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
Coca-Cola Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Coca-Cola von 88 auf 92 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor den Zahlen für das zweite Quartal habe er moderate Anpassungen an seinen Prognosen für den Getränkekonzern vorgenommen, schrieb Steve Powers in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine Umsatzschätzung decke sich weitgehend mit dem Marktkonsens, während seine Erwartung für den Gewinn je Aktie leicht darunter liege./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 08:20 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Buy
|
Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
$ 92,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 81,56
|
Abst. Kursziel*:
12,80%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 81,56
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,80%
|
Analyst Name::
Steve Powers
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Coca-Cola Co.
|
17.07.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
17.07.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
|
17.07.26
|Zurückhaltung in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
|
16.07.26
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
14.07.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Coca-Cola-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
13.07.26
|Erste Schätzungen: Coca-Cola mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
09.07.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones zum Start des Donnerstagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
08.07.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones verbucht mittags Verluste (finanzen.at)
Analysen zu Coca-Cola Co.
|11:39
|Coca-Cola Buy
|Deutsche Bank AG
|17.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|Coca-Cola Overweight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|11:39
|Coca-Cola Buy
|Deutsche Bank AG
|17.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|Coca-Cola Overweight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|11:39
|Coca-Cola Buy
|Deutsche Bank AG
|17.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|Coca-Cola Overweight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|29.04.26
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.24
|Coca-Cola Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Coca-Cola Co.
|71,47
|0,55%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:03
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|11:55
|Merck Buy
|UBS AG
|11:49
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|11:42
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|11:41
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|11:40
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|11:39
|Coca-Cola Buy
|Deutsche Bank AG
|10:45
|Ryanair Buy
|UBS AG
|10:28
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|10:26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|09:58
|TAG Immobilien Outperform
|Bernstein Research
|09:44
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|09:19
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:17
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:04
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|09:02
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|08:49
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:40
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|08:39
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|08:22
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:15
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:56
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:42
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|07:39
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:36
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:33
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:33
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|17.07.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Santander Buy
|UBS AG
|17.07.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|17.07.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|17.07.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|17.07.26
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|17.07.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|17.07.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|17.07.26
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|17.07.26
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.07.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets