Ryanair Aktie
|24,76EUR
|-1,17EUR
|-4,51%
WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33
Ryanair Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der irische Billigflieger habe einen unerwartet schweren Start ins Geschäftsjahr 2026/27 verzeichnet, schrieb Jaime Rowbotham in einer am Montag vorliegenden Studie. Auf Basis des weiterhin diffusen Ausblicks sei davon auszugehen, dass der Marktkonsens für den Jahresüberschuss im laufenden Geschäftsjahr unter Abwärtsdruck gerate./edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 08:09 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Buy
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
30,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24,75 €
|
Abst. Kursziel*:
21,21%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24,76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,16%
|
Analyst Name::
Jaime Rowbotham
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
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