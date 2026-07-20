Ryanair Aktie

24,76EUR -1,17EUR -4,51%
Ryanair für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33

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20.07.2026 13:28:13

Ryanair Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der irische Billigflieger habe einen unerwartet schweren Start ins Geschäftsjahr 2026/27 verzeichnet, schrieb Jaime Rowbotham in einer am Montag vorliegenden Studie. Auf Basis des weiterhin diffusen Ausblicks sei davon auszugehen, dass der Marktkonsens für den Jahresüberschuss im laufenden Geschäftsjahr unter Abwärtsdruck gerate./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 08:09 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ryanair Buy
Unternehmen:
Ryanair 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
24,75 € 		Abst. Kursziel*:
21,21%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
24,76 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,16%
Analyst Name::
Jaime Rowbotham 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Ryanair 24,65 -4,94% Ryanair

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17.07.26 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
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