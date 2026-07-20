Boeing Aktie
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WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing mit Blick auf die Branchenmesse Farnborough Air Show in England auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. "Der frühe Vogel fängt den Wurm", schrieb Sheila Kahyaoglu am Montag angesichts erster Aufträge dort für den Flugzeugbauer. Seit dem Jahr 2010 würden dort im Schnitt 28 Prozent aller weltweiten Aufträge für Flugzeuge platziert./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 10:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 10:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 295,00
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Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 209,51
|
Abst. Kursziel*:
40,80%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 210,33
|
Abst. Kursziel aktuell:
40,26%
|
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
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KGV*:
-
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