GSK Aktie
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WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
GSK Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GSK auf "Hold" mit einem Kursziel von 1950 Pence belassen. Der Abbruch einer Medikamentenentwicklung gegen chronischen refraktären Husten dürfte die seit Langem bestehende Diskrepanz zwischen dem mittelfristigen Ausblick des Pharmakonzerns und den Konsensschätzungen aufrechterhalten, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies sei ein klarer, wenn auch geringfügig negativer Aspekt./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 08:20 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Hold
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Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
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Analyst:
Deutsche Bank AG
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Kursziel:
19,50 £
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Rating jetzt:
Hold
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Kurs*:
22,40 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
19,10 £
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
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KGV*:
-
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