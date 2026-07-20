BNP Paribas Aktie
|103,00EUR
|1,26EUR
|1,24%
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
BNP Paribas Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BNP Paribas von 127 auf 135 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit den Zahlen für das zweite Quartal könne das französische Kredithaus beweisen, dass die Kapitalmarktstory intakt sei, schrieb Joseph Dickerson in seinem Ausblick vom Freitag. Er geht davon aus, dass die BNP das Ziel einer Kernkapitalquote von 13 Prozent erreicht./rob/ajx/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 14:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 14:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Buy
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
135,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
101,78 €
|
Abst. Kursziel*:
32,64%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
103,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,07%
|
Analyst Name::
Joseph Dickerson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BNP Paribas S.A.
Analysen zu BNP Paribas S.A.
|07:33
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.06.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:33
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.06.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:33
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.06.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.26
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.07.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|26.05.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|19.05.26
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|06.05.26
|BNP Paribas Halten
|DZ BANK
|30.04.26
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|BNP Paribas S.A.
|101,64
|-0,10%
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|09:17
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:49
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:40
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|08:39
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|08:22
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:15
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:56
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:42
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|07:39
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:36
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:33
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:33
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|17.07.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Santander Buy
|UBS AG
|17.07.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|17.07.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|17.07.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|17.07.26
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|17.07.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|17.07.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|17.07.26
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|17.07.26
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.07.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.07.26
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|17.07.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|17.07.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|17.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|17.07.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|17.07.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.