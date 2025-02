HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Rio Tinto auf "Buy" mit einem Kursziel von 6200 Pence belassen. Die großen, an der Londoner Börse notierten Bergbauunternehmen hätten ihre Zahlenwerke für den Zeitraum bis Ende Dezember 2024 inzwischen vorgelegt, schrieb Analyst Richard Hatch und fasste die Ergebnisse in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie zusammen. Mit Blick auf Anglo American, BHP und Rio Tinto sieht er mehr Wert im letztgenannten Unternehmen. Zwar sei Rios Kostenprognose für Eisenerz etwas höher als von ihm erwartet ausgefallen, aber das stimme ihn nicht konservativer. Er lobte die Strategie von Rio und dessen Dividendenpolitik. Zudem sei der Ausblick hinsichtlich der Investitionen weniger risikoreich als der des Konkurrenten BHP./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2025 / 17:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





