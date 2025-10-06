Rio Tinto Aktie

56,55EUR 0,43EUR 0,77%
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757

06.10.2025 07:43:40

Rio Tinto Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rio Tinto von 4650 auf 5000 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Christopher LaFemina erhöhte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie seine Preisprognosen für Kupfer, Aluminium und Edelmetalle. Er begründete dies damit, dass sich die Fundamentaldaten des Sektors aufgrund zunehmender Lieferengpässe, insbesondere bei Kupfer, Zinssenkungen der US-Notenbank und wahrscheinlicher Konjunkturmaßnahmen in China verbesserten./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2025 / 16:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2025 / 17:00 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rio Tinto plc Hold
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
50,00 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
49,31 £ 		Abst. Kursziel*:
1,40%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
49,31 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
1,40%
Analyst Name::
Christopher LaFemina 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

